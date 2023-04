Cnn, 'Trump in tribunale è sotto arresto'

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - Con il suo ingresso in tribunale, dove si è costituito per la vicenda della pornostar, Donald Trump è tecnicamente "under arrest", sotto arresto, come riferiscono la Cnn ed altri media americani. Per ora però non ci sono notizie di manette ai polsi del tycoon.

"Surreale". Così Donald Trump ha definito la sua udienza entrando nel tribunale di Manhattan. (ANSA).