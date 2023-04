Bonomi, bene Meloni sulle imprese ma colga i suggerimenti

(ANSA) - MILANO, 04 APR - "L'industria italiana ha dimostrato di essere forte e capace di stare sui mercati internazionali. E' un asset strategico del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'evento di inaugurazione di Pavia capitale della cultura d'impresa 2023.

"Siamo molto contenti - ha aggiunto - di sentire il presidente del consiglio che non vuole disturbare chi fa impresa e che non si crea lavoro per decreto ma lo creano le aziende. Ma chi più dell'imprenditore sa di cosa hanno bisogno le imprese. E quindi ogni tanto qualche suggerimento andrebbe colto". (ANSA).