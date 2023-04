Biden, 'siamo fieri di accogliere la Finlandia nella Nato'

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - "Siamo fieri di accogliere la Finlandia nella Nato". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in una nota. Nel corso della cerimonia di ammissione del Paese, il presidente finlandese Sauli Niinistö ha detto che "il tempo del non allineamento militare della nostra storia è terminato" e "ora inizia una nuova era".

Per il cancelliere tedesco Olaf Scholz l'ingresso di Helsinki "è una buona notizia e un guadagno per la sicurezza transatlantica".

Dopo Scholz, anche la ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock ha dato il benvenuto alla Finlandia nella Nato.

L'ingresso la rende "più sicura e la Nato più forte", ha scritto la ministra dei Verdi su Twitter. Baerbock ha aggiunto che la Germania è pronta a vedere sventolare anche la bandiera svedese di fronte al quartier generale della Nato e che "la Svezia può contare su di noi!".

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato: "L'Alleanza è diventata l'unica effettiva garanzia di sicurezza nella regione - ha detto -. Ci aspettiamo che il summit della Nato di Vilnius avvicini l'Ucraina al nostro obiettivo euro-atlantico". (ANSA).