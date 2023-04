Indiana Jones torna al festival di Cannes, è ufficiale

(ANSA) - ROMA, 03 APR - E' ufficiale: Indiana Jones torna al Festival di Cannes per la prima mondiale di Indiana Jones e il quadrante del destino, diretto da James Mangold, con Harrison Ford nei panni del leggendario eroe.

Quindici anni dopo la presentazione nel 2008 di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo diretto da Steven Spielberg, l'ultimo capitolo della saga Lucasfilm sarà proiettato giovedì 18 maggio a Cannes e uscirà nelle sale il 28 giugno in Francia e il 30 giugno negli Stati Uniti. In questa occasione, il Festival renderà anche un omaggio speciale a Harrison Ford per la sua carriera. (ANSA).