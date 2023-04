Donald Trump è arrivato alla Trump Tower a New York

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - Donald Trump è arrivato alla sua Trump Tower sulla Fifth Avenue a New York, dove trascorrerà la notte prima dell'udienza di domani in cui gli verranno formalizzate le accuse legate alla vicenda della pornostar Stormy Daniels.

La zona è blindata dalla polizia e sorvolata da un paio di elicotteri. Nessun fan dell'ex presidente per ora, solo curiosi e giornalisti.

Il tycoon ha preferito entrare da un'entrata laterale sulla 56/ma strada limitandosi a fare un cenno di saluto ai pochi sostenitori che lo aspettavano da ore. Un imbarazzante ritorno nella sua ex città dalla porta di servizio, senza bagni di folla o gesti di sfida. (ANSA).