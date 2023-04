Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,49%)

(ANSA) - TOKYO, 03 APR - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in aumento, in scia alla progressione rialzista a Wall Street, dopo il dato sull'inflazione Usa migliore delle aspettative. In apertura il Nikkei avanza dello 0,49% a quota 28.179,54, aggiungendo 138 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro ai minimi in una settimana, a un livello di poco superiore a 133, e sull'euro a un livello di 143,70. (ANSA).