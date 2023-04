Borsa: i petroliferi trascinano l'Europa e fiaccano i bond

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Borse europee in cauto rialzo dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare di un milione di barili la produzione di petrolio, con la corsa dei titoli energetici (+3,9% l'indice Stoxx di settore) determinante nell'orientare i listini.

Londra sale dello 0,5%, Milano dello 0,3%, Parigi dello 0,2% mentre Francoforte è invariata. Contrastati i future su Wall Street, con quelli sul Nasdaq e sul Dow Jones in leggero calo e quelli sull'S&P 500 in rialzo dello 0,2%.

La corsa del petrolio - che arrotonda i rialzi al 5,3%, con il Wti a 79,7 dollari al barile e il Brent a 84,1 dollari - pesa sui titoli di Stato, che temono gli effetti sull'inflazione dall'aumento del prezzo del greggio. I bond dell'Eurozona salgono in media di 5-6 punti base, con il Btp italiano maglia nera (+7 punti al 4,16%) e lo spread con il Bund che si apre leggermente a 181 punti base.

A Piazza Affari si mettono in luce Saipem (+5,1%), Tenaris (+4,6%) ed Eni (+4,2%). In Europa volano Galp (+5,4%), Bp (+4,2%) e Shell (+3,7%). (ANSA).