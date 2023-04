Al via il nuovo indice Ue di riferimento per il Gnl

(ANSA) - BRUXELLES, 03 APR - L'Agenzia Ue per la cooperazione tra i regolatori dell'energia (Acer) ha lanciato il nuovo indice di rifermento giornaliero per il valore del gas naturale liquefatto (Gnl). L'introduzione del benchmark alternativo al Ttf di Amsterdam fa parte del regolamento Ue che include anche il price cap, adottato nel dicembre scorso dopo lunghe trattative. Con il nuovo indice, l'Ue intende riflettere meglio la nuova realtà dei mercati del gas garantendo "maggiore trasparenza" contro le speculazioni. Il nuovo benchmark giornaliero prenderà come rifermento diversi indicatori, come i prezzo del Gnl per 'delivery ex-ship' e i prezzi dei future Ttf.

(ANSA).