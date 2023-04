Medvedev, Zelensky punito da Dio per azioni contro il clero

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Secondo il vice capo del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affronterà non solo il giudizio umano ma anche quello di Dio per le azioni contro il clero filorusso del monastero delle Grotte di Kiev. Lo riporta la Tass. "Sono sicuro che si troveranno non solo davanti a un tribunale umano, ma soprattutto davanti al suo (di Dio) tribunale. E saranno puniti per tutto ciò che hanno fatto", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram il giorno dopo che le autorità giudiziarie ucraine hanno posto agli arresti domiciliari il metropolita filorusso Pavel del monastero delle Grotte di Kiev. (ANSA).