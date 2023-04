Incassi Usa, al top Dungeons Dragons: L'onore dei Ladri

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La new entry Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri fa il botto al box office americano, primo del weekend 31 marzo- 2 aprile con 38 milioni 500mila dollari, scalzando dal trono John Wick 4, il film con Keanu Reeves, basato sui personaggi creati da Derek Kolstad che comunque ha aggiunto 28.2 milioni ad un incasso che in nove giorni è intorno ai 123 milioni di dollari. Al terzo posto, a netta distanza, Scream VI con 5.3 milioni Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri è la versione cinema di un famoso gioco di ruolo Hasbro: il risultato è un'avventura divertente e ricca di azione. Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate è la trama del film diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley con nel cast Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head e Hugh Grant.

L'uscita Usa è in contemporanea con l'Italia dove il film Paramount è distribuito da Eagle Pictures. (ANSA).