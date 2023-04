Governo di Israele approva costituzione Guardia nazionale

(ANSA) - TEL AVIV, 02 APR - Il governo di destra di Benyamin Netanyahu ha approvato la costituzione di una 'Guardia nazionale per Israele' "nel ministero per la Sicurezza nazionale" diretto da Itamar Ben Gvir. Al tempo stesso una Commissione formata da "tutti i settori della sicurezza di Israele" dovrà decidere in 90 giorni di tempo "le prerogative della Guardia" e da chi dipenderà: se dal capo della polizia o da "un altro ente".

Al tempo stesso l'esecutivo ha approvato un finanziamento di circa un miliardo di shekel (circa 250 milioni di euro) per la Guardia, riducendo di 1% il budget di altri ministeri. (ANSA).