Due scialpinisti morti sotto una valanga in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - E' di due morti e un ferito grave il bilancio di una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige. L'incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz. La slavina ha investito il gruppo di escursionisti. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve e sono stati recuperati dal soccorso alpino solo morti. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, si tratta di persone della zona. Sul posto è anche intervenuto il Sagf di Silandro. (ANSA).