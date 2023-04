Serie A: Juventus-Verona 1-0

(ANSA) - TORINO, 01 APR - La Juventus batte 1-0 il Verona allo Stadium nell'ultimo anticipo della 28/a giornata di serie A. Dopo un primo tempo in equilibrio, che ha visto l'Hellas subito pericoloso con Duda e Depaoli e poi la reazione dei bianconeri con un palo di Danilo su punizione, nella ripresa è arrivata al 10' la rete di Kean che ha indirizzato la partita.

La Juve ha controllato senza grossi patemi ma senza mettersi in sicurezza, facendo arrabbiare Allegri, che ha lasciato il campo prima del fischio finale. Il terzo successo consecutivo in campionato porta la sua squadra a 44 punti. I gialloblù restano terz'ultimi, a quota 19. (ANSA).