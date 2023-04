F1: Gp d'Australia, Verstappen il più veloce nelle terze libere

(ANSA-AFP) - MELBOURNE, 01 APR - Il nederlandese Max Verstappen (Red Bull) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran premio d'Australia, terza prova del Mondiale di Formula 1, disputata sul circuito dell'Albert Park (5,278 km) a Melbourne. Risultati deludenti per le Ferrari, con lo spagnolo Carlos Sainz che ha conquistato il settimo posto e il monegasco Charles Leclerc il tredicesimo.

Il due volte campione del mondo in carica, già il più veloce nelle prime libere del venerdì, ha girato a lungo con le gomme intermedie e alla fine della sessione si è portato al comando dopo aver montato le morbide. Ha preceduto di 162 millesimi lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), il più veloce durante la seconda sessione di prove libere venerdì. La sorpresa è arrivata dall'Alpine, che ha ottenuto il terzo posto grazie al francese Esteban Ocon, mentre il suo compagno di squadra e connazionale Pierre Gasly ha ottenuto il quinto piazzamento. Il britannico George Russell ha fatto segnare il quarto miglior tempo al volante della sua Mercedes e ancora una volta ha avuto la meglio sul suo compagno di squadra Lewis Hamilton (ottavo).

Il messicano Sergio Pérez (Red Bull) ha avuto una sessione con diverse uscite di pista per problemi di frenata, ma è riuscito a limitare i danni in extremis con il sesto miglior tempo. Il canadese Lance Stroll (Aston Martin) e il cinese Zhou Guanyu (Alfa Romeo) completano la Top 10. Oggi pomeriggio sono in programma le qualifiche. (ANSA-AFP).