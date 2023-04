Misure contro l'antisemitismo e il razzismo negli stadi

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Più impianti di videosorveglianza negli stadi ed il rafforzamento del codice etico nel mondo del calcio per contrastare il razzismo e l'antisemitismo durante gli incontri di calcio. È quanto deciso nel corso di una riunione al Viminale, presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nonchè da rappresentanti della Comunità ebraica allo scopo di condividere l'elaborazione di "ogni utile iniziativa per fornire risposte ancor più tempestive ed efficaci agli atti di antisemitismo e razzismo durante gli incontri di calcio".

