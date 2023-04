Meloni, riforma presidenziale obiettivo di legislatura

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Entro la fine della legislatura porteremo a casa una riforma istituzionale in senso presidenziale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in videocollegamento con il comizio di chiusura di campagna elettorale del centrodestra a Udine. Meloni ha citato il modello governativo delle regioni "chiedetevi - ha osservato - se non sarebbe meglio un modello più simile a questo piuttosto che quello ha impantanato nelle beghe" tra partiti il Parlamento.

"Questa - ha concluso - è una delle prossime riforme che vareremo". (ANSA).