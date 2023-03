Zelensky, colpiti centinaia di edifici religiosi

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Centinaia di edifici religiosi sono stati distrutti, danneggiati o saccheggiati in seguito all'invasione russa dell'Ucraina": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Tutte le religioni e le denominazioni sono state colpite, comprese chiese, moschee, sinagoghe, edifici scolastici e amministrativi delle comunità religiose dell'Ucraina", prosegue Zelensky.

"Per la Russia, tutto è solo un obiettivo - conclude il leader ucraino -. Ma i missili e l'artiglieria dello Stato terrorista non hanno spezzato la nostra umanità e fede.

L'Ucraina vincerà, la vita vincerà". (ANSA).