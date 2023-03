Ue, 13 Paesi per i mini reattori nucleari, anche Roma firma

(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAR - Tredici Paesi Ue, tra i quali anche l'Italia, chiedono "un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari", promuovendo "la ricerca e l'innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati".

Lo si legge in una nota congiunta diffusa da Parigi, a capo dell'alleanza sul nucleare, al termine di una riunione con la Commissione europea. Il documento è stato sottoscritto da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. L'Italia, insieme a Belgio e Paesi Bassi, ha firmato in qualità di Paese osservatore. (ANSA).