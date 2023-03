Israele: Netanyahu, 'mio obiettivo raggiungere vaste intese'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 MAR - "Siamo impegnati in un dibattito importante, e ne verremo fuori. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere vaste intese": così si è espresso oggi Benyamin Netanyahu in un incontro con i dipendenti dell'ufficio del primo ministro, in occasione della imminente Pasqua ebraica.

Si riferiva al suo annuncio di ieri relativo al rinvio della legislazione sulla riforma giudiziaria e alla apertura di un dialogo con la opposizione sotto l'egida del Capo dello Stato Isaac Herzog.

Netanyahu ha poi rilevato che Israele resta esposto alle minacce dei suoi nemici, ma che ciò nonostante la sua potenza è crescente. Ha anche ribadito che il suo governo si sforzerà di estendere la pace con i vicini arabi. "Abbiamo grandi progetti e li porteremo avanti - ha precisato - con lo spirito, con i fatti e con la unità fondamentale che, non dimentichiamolo mai, ci ha sempre accompagnato da 3500 anni". (ANSAmed).