Gas: Ue, gara per acquisti congiunti dall'inizio di maggio

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Nella piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas "ci attendiamo di organizzare la prima domanda aggregata a metà aprile". "Vogliamo procedere con la prima gara nella storia europea per l'acquisto di gas congiunto già agli inizi di maggio". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Maros Sefcovic alla commissione Industria del Pe. "Finora abbiamo ottenuto la registrazione di un interesse di circa 24 miliardi di metri cubi di gas per i prossimi tre anni" dagli Stati membri dell'Ue, Moldavia, Ucrainae Serbia, ha spiegato. "Circa 13,5 miliardi di metri cubi dovrebbero essere aggregati in questo anno solare". (ANSA).