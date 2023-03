Schlein, Meloni tornata da Ue con pugno di mosche

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Sul tema migrazioni, Giorgia Meloni doveva chiedere una Mare nostrum europea anziché dichiarare guerra alle Ong. È tornata da Bruxelles con un pugno di mosche".

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai gruppi parlamentari riuniti alla Camera.

"Abbiamo iniziato questa nuova fase nei giorni della tragedia di Cutro - ha ricordato - chiamando il governo a rispondere e a chiarire la dinamica della strage di Crotone, in commissione io stessa, e poi di nuovo in Aula. Siamo stati lì coi nostri corpi a senza parole a portare omaggio alle vittime e ai loro familiari. Dopo il presidente Mattarella e in assenza del governo". (ANSA).