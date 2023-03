Pnrr: P.Chigi, 1 mese in più per verifiche Ue,faro su 3 misure

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - A seguito degli incontri del ministro Raffaele Fitto e il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, e con la task force Pnrr della Commissione Ue, "è stato concordato di prolungare di un mese la fase di assesment per consentire ai servizi della Commissione di completare le attività tecniche di campionamento e verifica, proseguendo la proficua discussione" in corso. Lo comunica Palazzo Chigi.

Faro in particolare su "tre misure approvate dal precedente governo" che richiedono "ulteriore approfondimento", cioè concessioni portuali, reti di teleriscaldamento e due progetti all'interno dei Piani Urbani integrati. (ANSA).