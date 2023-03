Mediterranea a Mattarella e Meloni, stop guerra a Ong

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Basta guerra alle Ong, alle navi del soccorso civile. Cooperiamo per salvare in mare più vite possibili. Produciamo un'azione sinergica, davanti a questo imperativo - salvare! - che possa indurre l'Unione Europea ad uscire dalla sua latitanza su questo tema, e a mettere in campo una missione coordinata di soccorso in vista di una estate che si preannuncia terribile dal punto di vista dei rischi in mare".

Questo un passaggio dell'appello di Mediterranea lanciato alla presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attraverso una lettera. (ANSA).