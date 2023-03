Istanze rigettate, Cospito resta in ospedale al 41 bis

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno rigettato l'istanza della difesa di Alfredo Cospito e dunque l'anarchico resta al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. I legali di Cospito avevano indicato come residenza per gli eventuali arresti domiciliari la casa della sorella, a Viterbo. In entrambi i casi la richiesta era stata fatta per gravi motivi di salute. (ANSA).