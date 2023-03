Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,37%)

(ANSA) - TOKYO, 27 MAR - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'accelerazione a Wall Street, e malgrado i nuovi timori sul sistema bancario in Europa a seguito delle turbolenze degli istituti di credito della Silicon Valley, negli Stati Uniti.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,37%, a quota 27.485,33, e un guadagno di 100 punti. Sul mercato dei cambi lo yen prosegue la manovra di rivalutazione sul dollaro, a un valore di 130,60, sulle aspettative di uno stop temporaneo della stretta monetaria da parte della Federal Reserve, e sull'euro a 140,60. (ANSA).