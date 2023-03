Biden, il Congresso agisca e vieti le armi d'assalto

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Il Congresso deve agire e vietare le armi d'assalto. Lo afferma il presidente Joe Biden intervenendo sulla sparatoria di Nashville. "Quando accaduto" a Nashville "è un incubo. Dobbiamo fare di più contro la violenza di armi da fuoco, per proteggere le scuole affinché non diventino prigioni", ha sottolineato. "Le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare", aveva affermato in precedenza la portavoce della Casa Bianca kariune Jean-Pierre. "Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?". "Un'altra sparatoria in una scuola. Sono senza parole: i nostri bambini meritano molto meglio", ha affermato la First Lady Jill Biden. (ANSA).