Kiev, Mosca ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare

(ANSA) - KIEV, 26 MAR - La Russia sta tenendo Minsk come "ostaggio nucleare": lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, riferendosi all'annuncio di ieri del presidente russo Vladimir Putin di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia.

"Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare", ha scritto Danilov su Twitter, aggiungendo che la mossa rappresenta "un passo verso la destabilizzazione interna del Paese".

"La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, un passo verso la destabilizzazione interna del Paese, massimizza il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico della Russia e di Putin nella società bielorussa. Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare": si legge nel tweet. (ANSA).