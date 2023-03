'Ndrangheta stragista, ergastolo per Graviano e Filippone

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 25 MAR - Ergastolo per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. E' il verdetto emesso al termine della camera di consiglio, iniziata stamattina, dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria a conclusione del processo 'Ndrangheta stragista. Confermata dunque, anche in appello, la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise nel luglio 2020. Nelle settimane scorse, durante la requisitoria, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo aveva chiesto la condanna all'ergastolo per entrambi gli imputati.

