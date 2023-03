Auto: Ue, raggiunto l'accordo con Berlino sugli e-fuel

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel", i carburanti sintetici per le auto: lo annuncia su Twitter il commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans. "Lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili". (ANSA).