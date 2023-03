Venezuela: designato nuovo ambasciatore presso la Santa Sede

(ANSA) - CARACAS, 24 MAR - Il governo venezuelano ha nominato oggi il diplomatico Carlos Eduardo García García nuovo capo missione presso la Santa Sede, in sostituzione di Carlos Torres Parra, ha riferito il ministero degli Esteri a Caracas attraverso le reti sociali.

"Il Venezuela ha designato il diplomatico Carlos Eduardo García García nuovo capo missione presso la Santa Sede", ha reso noto l'ambasciata venezuelana in Vaticano in un messaggio via Twitter.

In esso ha anche affermato che "con la nostra esperienza e il nostro impegno continueremo ad avanzare nel rafforzamento delle relazioni internazionali attraverso la diplomazia di pace bolivariana". (ANSA).