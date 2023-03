Superbonus,F24 e Btp tra le ipotesi per i crediti incagliati

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Sono diverse opzioni su cui si sta lavorando per risolvere il nodo dei crediti incagliati. Alcune delle ipotesi allo studio, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, riguardano l'eventuale ricorso agli F24, sui quali è in corso un approfondimento sui meccanismi e ricadute; la possibilità per le banche che a fine anno non sono riuscite a esaurire i crediti di convertirli in Btp a 10 anni.

Le opzioni potrebbero prendere la forma di emendamenti al decreto sui crediti del superbonus su cui riprendono lunedì le votazioni in commissione Finanze alla Camera. (ANSA).