Rinviata la visita di re Carlo in Francia a causa delle proteste

(ANSA) - PARIGI, 24 MAR - La visita di re Carlo III in Francia, che sarebbe dovuta cominciare domani, è stata rinviata a causa delle violente proteste nel Paese contro la riforma delle pensioni. Lo ha annunciato l'Eliseo.

La decisione "è stata presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico questa mattina tra il presidente Emmanuel Macron e il re, per poter accogliere Sua Maestà in condizioni che corrispondono alla nostra relazione di amicizia", ha fatto sapere la presidenza francese in un comunicato diffuso alla stampa, assicurando che la "visita di Stato verrà riprogrammata al più presto".

L'annuncio dell'Eliseo promuove così la Germania - calendario alla mano - a prima meta di una missione ufficiale all'estero del sovrano dopo l'ascesa al trono britannico. La coppia reale ha infatti in programma l'arrivo a Berlino il 29 marzo, per una tre giorni tedesca che avrebbe dovuto seguire, nei programmi iniziali, quella tra Parigi e Bordeaux prevista tra il 26 e il 28. (ANSA).