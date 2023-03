Le Borse europee chiudono in forte cale, Parigi -1,7%

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Chiusura pesante per le Borse europee, spedite ancora una volta al tappeto dalle preoccupazioni per la tenuta di un comparto bancario oggetto di una crescente crisi di fiducia. Parigi ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,74%, Francoforte dell'1,66% e Londra dell'1,26% con le banche ancora una volta finite nell'occhio del ciclone, in scia alle preoccupazioni di cui è stata vittima Deutsche Bank. (ANSA).