Kiev, raid russo su rifugio per civili nell'est, 5 morti

(ANSA) - KIEV, 24 MAR - Cinque persone - tre donne e due uomini - sono morti in un raid russo sulla città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Lo rendono noto i servizi statali di emergenza ucraini. Il missile russo ha colpito un edificio di un piano che ospitava un cosiddetto "centro di invincibilità", come vengono chiamati i centri di accoglienza umanitaria per i civili.

Kostiantynivka si trova a una ventina di chilometri a ovest di Bakhmut, epicentro dei combattimenti contro le forze russe, hanno aggiunto i soccorritori su Telegram. (ANSA).