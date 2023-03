Bimbo arriva morto in ospedale, si indaga su circoncisione

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Un bimbo di appena 20 giorni, di nazionalità nigeriana, è arrivato morto questa mattina all'ospedale di Tor Vergata. In base a quanto si apprende la madre con il piccolo in braccio ha fermato una pattuglia dei carabinieri per chiedere aiuto. Da qui la disperata corsa in ospedale. Non è escluso che il decesso sia legato ad una emorragia conseguenza di una circoncisione rituale fatta in casa.

Al momento la donna è ascoltata dai carabinieri di Colonna, paese vicino Roma, dove viveva, per ricostruire quanto avvenuto.

Sull'episodio al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l'autopsia. (ANSA).