Assalto Capitol,ex collaboratori Trump devono testimoniare

(ANSA) - WASHINGTON, 24 MAR - Altro schiaffo a Donald Trump.

Un giudice federale ha ordinato a diversi ex collaboratori di Donald Trump, tra cui l'ex chief of staff Mark Meadows, di testimoniare davanti a un gran giurì nell'inchiesta sugli sforzi per ribaltare le elezioni del 2020. Respinta l'istanza del tycoon, che aveva invocato il privilegio esecutivo, ossia il diritto del presidente e di altri funzionari dell'esecutivo a mantenere segrete le loro comunicazioni. Lo riporta la Cnn.

