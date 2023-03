Zelensky a leader Ue, con ritardi si prolunga la guerra

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel rivolgersi ai leader Ue riuniti al Consiglio, ha detto che ogni ritardo nello sforzo congiunto di battere la Russia fa aumentare i rischi di un prolungamento della guerra.

Lo riporta un alto funzionario europeo. In particolare Zelensky ha menzionato cinque punti critici: il ritardo nella consegna di missili a lungo raggio, jet da combattimento, un nuovo pacchetto di sanzioni (che devono essere ampliate e non addolcite), l'attuazione della formula di pace avanzata da Kiev nonché l'inizio delle negoziazioni per l'ingresso del Paese nell'Ue.

(ANSA).