Naufragio al largo della Tunisia, 5 morti e 28 dispersi

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Cinque migranti provenienti dall'Africa sub-sahariana sono annegati e altri 28 risultano dispersi dopo che la loro barca si è capovolta al largo della Tunisia: lo hanno reso noto gli attivisti del Forum tunisino per i diritti sociali ed economici (Ftdes). "Cinque corpi di migranti sono stati recuperati e altri cinque migranti sono stati salvati, ma 28 risultano ancora dispersi", ha dichiarato Romdhane Ben Amor di Ftdes, spiegando che il barcone è affondato "perché era sovraccarico", con 38 persone, per lo più provenienti dalla Costa d'Avorio. Erano partiti dalla regione costiera di Sfax in direzione di Lampedusa. Il naufragio di ieri sera è l'ultimo di una lunga serie di tragedie sulla rotta del Mediterraneo centrale, considerata la più mortale al mondo.

(ANSA).