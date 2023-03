Musk, i paesi non cedano l'autorità all'Oms. L'ira di Tedros

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - "I paesi non dovrebbero cedere l'autorità all'Organizzazione Mondiale per la Sanità". Lo scrive Elon Musk su Twitter scatenando l'ira dell'Oms che bolla il cinguettio come "fake news". "Sono i paesi a dover decidere" sul progetto di accordo internazionale che punta a combattere le pandemie, afferma il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Grebreyesus. (ANSA).