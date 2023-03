Guterres, in molti paesi tempesta perfetta, contiamo su Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 23 MAR - "Questa visita mostra l'eccellente cooperazione tra l'Onu e l'Ue: ci troviamo in un momento cruciale, in molti paesi c'è una tempesta perfetta e stiamo tornando indietro perché vediamo più povertà, più fame meno istruzione e il nostro sistema internazionale finanziario non è adatto a sostenere la sfida". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres arrivando al Consiglio Europeo. "Contiamo sull'Ue per guidare l'avanzamento dell'agenda 2030", ha notato. (ANSA).