Giorgetti, 'da aprile Iva al 5% sul gas e bonus sociale'

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il governo "ha allo studio un provvedimento di urgenza" sulle bollette per il secondo trimestre dell'anno in cui confermerà l'Iva al 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro.

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time al Senato, spiegando che per le imprese ci sarà una "rimodulazione" delle misure del primo trimestre, ovvero dei crediti di imposta, che terrà conto dell'andamento dei prezzi del gas. (ANSA).