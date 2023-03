Unicef-Oms, in 2 miliardi senza acqua sicura da bere

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Nel mondo 2 miliardi di persone non hanno acqua sicura da bere e 3,6 miliardi, quasi la metà della popolazione mondiale utilizza servizi igienici che lasciano i rifiuti umani non trattati. Sono i dati del Rapporto Unicef e Oms nel quale si afferma anche che ogni anno almeno 1,4 milioni di persone, molte delle quali bambini, muoiono per cause prevenibili legate ad acqua non sicura e scarsi servizi igienici. Metà di tutte le strutture di assistenza sanitaria - dove le pratiche igieniche corrette sono particolarmente importanti - non dispongono di acqua e sapone o di soluzioni igienizzanti per le mani a base di alcol.

Il Rapporto Unicef-Oms diffuso in occasione della giornata mondiale dell'Acqua sottolinea anche che metà di tutte le strutture di assistenza sanitaria - dove le pratiche igieniche corrette sono particolarmente importanti - non dispongono di acqua e sapone o di soluzioni igienizzanti per le mani a base di alcol. Le due organizzazioni sottolineano che: "abbiamo soluzioni possibili e l'opportunità storica di tradurle in azioni" ed esortano i governi a intraprenderle con il sostegno delle agenzie Onu, dei partner multilaterali, del settore privato e delle organizzazioni della società civile. "La chiave per sbloccare l'accesso universale ai servizi idrici e igienici è qui - si legge- dobbiamo solo coglierla. (ANSA).