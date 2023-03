Pausini e Carta sposi, cerimonia segreta a casa dei genitori

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati nel comune di Solarolo nel Ravennate dopo 18 anni di fidanzamento e una figlia, Paola di 10 anni, che ha portato gli anelli ai genitori come avevano desiderato da sempre.

La cerimonia, che si è svolta in gran segreto in Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto tutti di sorpresa. Laura aveva infatti invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli gli sposi.

Laura e Paolo si sono scambiati le promesse con la canzone inedita Davanti a Noi, scritta da entrambi, e che hanno deciso poi di condividere sui social di Laura per tutti i suoi fan del mondo. (ANSA).