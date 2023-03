Macron, 'rispettiamo le manifestazioni, non la violenza'

(ANSA) - PARIGI, 22 MAR - "Quando i sindacati manifestano, hanno la loro legittimità, quando organizzano cortei, che lo facciano, sono contrari a questa riforma, io li rispetto": lo ha detto, in diretta tv, il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo però di "non accettare la violenza quando si è scontenti di qualcosa".

La riforma delle pensioni "proseguirà il suo cammino democratico": Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato in diretta su France 2 e TF1. La mozione di censura (sfiducia) contro il governo è "fallita". Ora "bisogna aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale".

(ANSA).