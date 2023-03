Con l'emergenza idrica a rischio il 18% del Pil

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'emergenza idrica potrebbe mettere a rischio 320 miliardi di euro tra imprese idrovore e filiera estesa dell'acqua, ovvero il 18% del Pil italiano, ma si può rispondere alla crisi con il modello circolare delle 5R: Raccolta, Ripristino, Riuso, Recupero e Riduzione. La proposta operativa contro gli sprechi e la siccità emerge dal Libro Bianco 2023 "Valore Acqua per l'Italia", realizzato dall'Osservatorio istituito dalla Community Valore Acqua per l'Italia creata nel 2019 da The European House-Ambrosetti per rappresentare la filiera estesa dell'acqua in Italia. Il libro Bianco è stato presentato oggi, Giornata mondiale dell'acqua.

Per abilitare la transizione smart e digitale della filiera estesa dell'acqua, si legge anche nel libro Bianco, è necessario tutelare maggiormente le infrastrutture idriche: anche a causa di investimenti limitati, il tasso di sostituzione delle reti idriche italiane (il 25% ha più di 50 anni) è di 3,8 metri per chilometri all'anno: a questo ritmo, sarebbero necessari 250 anni per la loro manutenzione completa. (ANSA).