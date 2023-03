Ubs guadagna 8 miliardi in Borsa con il Credit Suisse

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Vola alla Borsa di Zurigo Ubs, con gli investitori convinti che l'istituto elvetico abbia fatto un ottimo affare a rilevare il Credit Suisse per tre miliardi di franchi, dopo l'azzeramento di 16,3 miliardi di bond ad alto rischio e l'ottenimento di garanzie per 9 miliardi su eventuali perdite che dovessero emergere dal bilancio dei 'cugini'. Il titolo è balzato oggi del 12,1% a 19,425 franchi: in due sedute la capitalizzazione è aumentata di circa 8 miliardi di franchi attestandosi a 68,5 miliardi. (ANSA).