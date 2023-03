Ubs balza del 10% in Borsa, record da tre anni

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Non si arresta la corsa di Ubs alla Borsa di Zurigo, in scia all'ottimismo per l'acquisizione del Credit Suisse e dei suoi facoltosi clienti. Il titolo balza del 10%, segnando il rialzo più consistente da tre anni a questa parte e guadagnando oltre 7 miliardi di franchi di capitalizzazione, mentre in Svizzera montano le polemiche per i costi di un salvataggio finanziato con risorse pubbliche, sui rischi antitrust della concentrazione e sui possibili esuberi della fusione, che il Financial Times ipotizza possano essere a decine di migliaia. (ANSA).