Presidente Taiwan in Centroamerica, doppio transito in Usa

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen sarà impegnata in una missione diplomatica in Centroamerica dal 29 marzo al 7 aprile prossimi, in Guatemala e Belize, con un doppio scalo negli Usa, a Los Angeles e a New York. Secondo quanto annunciato dalla portavoce presidenziale Lin Yuchan in un briefing con i media, lo scopo è quello di effettuare un "viaggio dai partner democratici per la prosperità comune", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale dell'isola Cna. Tsai, a Los Angeles, dovrebbe nelle attese incontrare lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy. (ANSA).