Fisco: Leo, l'obiettivo è ampliare il primo scaglione Irpef

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Ampliare lo scaglione della prima aliquota". E' questo l'obiettivo su cui si sta orientando il governo per la riforma fiscale, per dare il massimo beneficio possibile a dipendenti e pensionati. Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. In vista dei calcoli della Ragioneria sui costi delle varie ipotesi, Leo ha ribadito la sua "prudenza". "Vedremo dove si fermerà l'asticella", ha aggiunto.

