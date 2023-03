Lettera preconsiglio a leader Ue,aperture a Roma su migranti

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - Bruxelles - in vista del Consiglipo Europeo - ha inviato a tutti i leader dei 27 paesi una lettera di preconsiglio nella quale si fa il punto sui principali temi di attualità tra cui quelli relativi ai migranti su cui fonti di governo italiane contattate al riguardo sottolineano come sia stato dato un ampio spazio alle priorità dell'esecutivo di Roma per una riforma complessiva sul teme dei migranti che sia più equilibrata. Le stesse fonti giudicano quindi positivamente la lettera, diffusa da fonti Ue, ricordando che tra l'altro è stata recepita una logica più espansiva sugli aiuti finanziari che dovrebbero andare oltre i 500 milioni già pattuiti. (ANSA).